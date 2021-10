Ve věku 94 let zemřel americký komik Mort Sahl. Byl průkopníkem moderní politické satiry. Ve svých vystoupeních si od 50. let bral na paškál prezidenty USA od Dwighta Eisenhowera až po Donalda Trumpa. (BBC)

#MortSahl (1927-2021) was not only the most influential standup comic in the history of the medium, he remained, pound-for-pound, the funniest, most innovative comedian of them all, throughout his entire career. He was also a good friend. RIP, Pal. pic.twitter.com/VhH86SSaMX

— Robert B. Weide (@BobWeide) October 26, 2021