Chakasie je první ruská oblast, která vyhlašuje kvůli šíření koronaviru zákaz nočního vycházení, a to od 22.00 do 6.00 hodin. Ve třech městech regionu nebude od 28. 10. do 7. 11. fungovat městská hromadná doprava ani ve dne.

Na svých stránkách to uvádí místní chakaská vláda. V Rusku na covid umírají tisíce lidí denně, oficiální čísla jsou navíc nejspíš nepřesná. O situaci v zemi píšeme zde.