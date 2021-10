Německý soud udělil podmíněný trest Nizozemci, jenž z ČR vezl vůz plný zbraní

Soud v Drážďanech dnes vyměřil dvouletý podmíněný trest muži z Nizozemska, který z ČR vezl vůz plný zbraní. Auto jimi bylo zcela zaplněné, informoval portál tag24.de.

Muž u soudu vypověděl, že pro známého měl v Česku opatřit „pár“ zbraní. Jako odměnu měl slíbených 1500 eur (asi 38 500 korun) a to, že smí zadarmo používat obytný vůz. „Byl to hloupý nápad, nedokážu to vysvětlit,“ řekl muž, který dosud nebyl odsouzen, ale měl v trestním rejstříku jedenáct záznamů kvůli drobným přečinům.

V červnu vyjel z Nizozemska přes Německo a Polsko do Česka. V garáži u ostravské čtvrti Bartovice mu „dodavatel“ v garáži předal 15 kulometů, 50 pistolí, munici, 48 zásobníků a další součásti zbraní.

Případ ovšem mezitím začala vyšetřovat nizozemská policie a čeští policisté podle portálu tag24.de sledovali předání zbraní a na muže upozornil kolegy v Sasku, kteří ho pak zastavili a zadrželi. Muž po zatčení spolupracoval, díky čemuž policisté zatkli další lidi v Česku, na Slovensku, v Belgii a Nizozemsku. Zabavili také další zbraně. (ČTK)