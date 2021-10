Koalice Spolu: Pojišťovny by kvůli očkování měly oslovit rizikové skupiny

Pro zrychlení očkování proti covidu-19 by měly podle koalice Spolu zdravotní pojišťovny rozeslat rizikovým skupinám informační materiál, který by představil výhody očkování a vyvrátil mýty s ním spojené.

Větší roli by měli hrát také praktičtí lékaři, uvedl v dnešním stanovisku AntiCovid tým koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Společně s koalicí Pirátů a Starostů a nezávislých jedná o vytvoření budoucí vlády. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes na tiskové konferenci uvedl, že bude jednat s pojišťovnami o tom, jak by se mohly více zapojit.

Stejně jako vláda koalice Spolu uvádí, že jen očkování znamená návrat k normálnímu životu. Podle koalice by pojišťovny měly rozeslat rizikovým skupinám, a to především seniorům, informační materiál. Měl by představit výhody očkování, vyvrátit mýty s ní spojené a apelovat na adresáty, aby se nechali očkovat. V Česku stále zůstává asi 400 000 seniorů, kteří nákazu neprodělali a nejsou očkovaní. Seniorům častěji hrozí těžký průběh covidu-19. (ČTK)