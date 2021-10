Vojtěch: V ČR probíhá epidemie neočkovaných

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch označil současný nárůst počtu nakažených covidem-19 za epidemii neočkovaných. „Troufám si tvrdit, že kdybychom zvýšili ty počty očkovaných, tak bychom v zásadě mohli zítra zrušit veškerá protiepidemická opatření,“ prohlásil na tiskové konferenci.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se dosud naočkovali. Je to 6,117 milionu lidí, kteří se šli nechat naočkovat, vystoupili ze svého osobního komfortu a nebáli se,“ řekl Vojtěch v úvodu brífinku.

„Komu nemohu poděkovat, je ten zbytek. Zhruba třicet procent obyvatel je takzvaně vnímavá, tedy neprodělali nemoc a jsou neočkovaní. Je to epidemie neočkovaných. Na základ dat, která máme k dispozici, tak většina nově diagnostikovaných jsou neočkovaní. Většina lidí v těžkých stavech v nemocnicích jsou také neočkovaní. Tam, kde je více než 90 procent naočkované populace, nemusí být žádné opatření,“ doplnil.

„Není tu pouze vakcinace, ale prosím už i ty, kteří se už nakazí, aby využili aplikace takzvaných monoklonálních protilátek. Lidé nemusí zemřít nebo skončit na JIP, pokud by jim byly včas podány tyto léky. Je to na praktických lékařích, aby aplikovali tyto léky. Mohou to být i děti od 12 let, pokud jsou děti v riziku těžšího průběhu,“ dodal Vojtěch.