Spojené státy oznámily podmínky pro vstup do země platné od 8. listopadu. Cizinci se do USA dostanou po předložení certifikátu o plně ukončeném očkování, nejvýše 72 hodin před odletem také musí podstoupit test. Výjimku z očkování budou mít děti do 18 let. (Reuters)

