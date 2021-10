Nařízení povinného nošení respirátorů pro neočkované učitele je podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka pochopitelné kvůli potřebě zajistit bezpečnost ve školách. Pedagogové by podle něj neměli nikoho ohrožovat nákazou covidem-19.

Lituje, že někteří zatím nevyužili možnosti očkování.

Podle předsedkyně spolku Učitelská platforma Petry Mazancové se názory vyučujících na respirátory liší. V některých školách je podle ní podíl neočkovaných stále poměrně velký a jejich odchody do karantény komplikují výuku. Smysl by podle ní mělo pravidelné celoplošné testování.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci vláda dnes schválila, že od listopadu budou muset neočkovaní učitelé nosit při výuce respirátory. Neočkovaní školáci v osmi okresech s nejhorší epidemickou situací v zemi se budou 1. a 8. listopadu testovat na covid-19. Týkat se to bude 165.000 žáků v základních a středních školách, tedy asi 12 procent z jejich celkového počtu v ČR.

Dobšík dnes připomněl, že učitelé se jako přednostní skupina mohli nechat očkovat už od konce letošního února. Podle statistik ministerstva zdravotnictví má ukončené očkování na covid-19 mezi zaměstnanci škol 168.972 lidí. Přednostní právo na očkování mělo podle odhadu ministerstva školství 330.000 pracovníků škol.

„Můj osobní názor je, že očkování jsme si vymohli, vyšli nám v tom vstříc, že jsme byli tou preferovanou skupinou a mně osobně je líto, že někteří toho nevyužijí a ještě navíc to z nějakých pro mě nepochopitelných důvodů odmítají,“ uvedl Dobšík. Podle něj mají ředitelé škol povinnost vytvořit pro všechny bezpečné prostředí, takže k zavedení respirátorů pro neočkované pedagogy je kvůli epidemii objektivní důvod. Do budoucna by se zabýval pouze tím, jak vyjít vstříc lidem, kteří se nemohou nechat očkovat například kvůli zdravotním potížím.

Členové Učitelské platformy se podle Mazancové na respirátorech pro neočkované pedagogy neshodují. „Já osobně si myslím, že by se očkovat dát měli,“ uvedla. Podle ní někde kvůli neočkovaným učitelům vznikají ve škole neshody, protože očkovaní musí dělat zástup za kolegy v karanténě. „Měla jsem pocit, že většina učitelů je očkovaných, ale kolegyně z Moravskoslezského kraje mně říkala, že u nich ve škole je neočkovaných učitelů poměrně dost,“ řekla. Nechápe, proč se bude testovat jen ve vybraných okresech, a ne celoplošně. „Mně by dávalo největší smysl každé pondělí děti otestovat ve všech školách,“ dodala.

Zásadní je podle ní také postup hygieniků a trasování, které podle ní nefunguje tak, jak by mělo. Pozastavila se nad tím, proč očkovaní nemusí do karantény ani se nemusí testovat, i když není vyloučené, že také mohou přenášet nákazu. Trasování podle ní také často už nepokračuje tak důkladně mimo školu. V poslední době se podle ní někde ve školách příliš nedodržovalo ani nošení respirátorů na chodbách. „Myslím si, že obecně je velká nechuť k nařízením, když se zdá, že kromě restrikcí nefunguje nic, co by fungovat mělo,“ uzavřela. (ČTK)