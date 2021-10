Moderátorka Tereza Kostková kvůli covidu nevystoupí v příštím díle pořadu StarDance na ČT. „Věříme, že divákům sobotní přenos nabídneme. Zdraví účinkujících a štábu je pro nás ale nejdůležitější,“ uvedla ČT. Lidi, co s Kostkovou přišli do kontaktu, půjdou do karantény.