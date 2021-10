Kalifornie se na konec sezony požárů podotýká se silnými bouřemi a záplavami

Americký stát Kalifornie zasáhly silné bouře, které na řadě míst zdecimovaných při letošní sezoně požárů vyvracely stromy, sloupy elektrického vedení a způsobily bleskové záplavy či sesuvy půdy.

Vítr ve městě San Francisco dosahoval rychlosti přes 80 kilometrů v hodině a meteorologové zaznamenali řadu srážkových rekordů.

„Pro oblast Sanfranciského zálivu to bylo nezapomenutelných 24 hodin,“ uvedla v prohlášení místní meteorologická služba. „Doslova jsme přešli z požárů a sucha do záplav během jediné bouře,“ dodala.

V San Franciscu byl naměřen vítr o rychlosti až 80 kilometrů v hodině a napršelo tam přes deset centimetrů vody, kvůli čemuž se několik řek v oblasti vylilo z břehů. U úpatí nedaleké hory Mount Tamalpais spadlo dokonce necelých 28 centimetrů srážek, což meteorologická služba označila za ohromující.

Kalifornie má za sebou jednu z nejaktivnějších sezon požárů, kterou letos ještě zkomplikovalo rekordní sucho. Podle místních médií silné bouře riziko dalších požárů v letošním roce v podstatě eliminují, vyprahlá půda v kombinaci se spáleným porostem však velmi rychle odvádí vodu, čímž v údolích vzniká větší riziko bleskových záplav. Vypálené lesy jsou rovněž náchylnější k sesuvům půdy.

Kvůli spadlému vedení přišly o dodávky proudu desetitisíce lidí v severní oblasti Sanfranciského zálivu a úřady rovněž vydaly příkaz k evakuacím v místech, která se nedávno potýkala s požáry, právě kvůli nebezpečí sesuvů hlíny a sutě.

Podle agentury AP přitom není ani jasné, zda silné deště pomohou zmírnit letošní sucho. Velká část vody z bouří se totiž odpaří nebo rychle steče do řek, aniž by výrazněji pronikla do půdy. Některé velké kalifornské nádrže, které zásobují velká města pitnou vodnou, přitom mají hladinu na historicky nejnižší úrovni. (ČTK)