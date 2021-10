Postoloprty koupily chátrající zámek, oprava bude trvat několik desetiletí

Postoloprty na Lounsku koupily od soukromníka chátrající zámek, opravy potrvají desítky let. Zatím město plánuje v objektu po rodu Schwarzenbergů sociální bydlení a kanceláře. Teď samospráva čeká na vyhlášení vhodných dotačních titulů.

Zchátralý zámek v Postoloprtech na Lounsku, který koupilo město. Plánují v něm zřídit bydlení pro seniory i kanceláře. Na snímku z 25. října 2021 je výhled z okna do nádvoří. Foto: ČTK

ČTK to dnes řekl starosta města Zdeněk Pištora (Triklóra).

„Objekt jsme převzali oficiálně minulý týden od Castello Posloprty, což je italská společnost. Zámek je v dezolátním stavu,“ uvedl Pištora. Řekl, že za zámek město zaplatilo 13,2 milionu korun. Důvodů ke koupi měla samospráva několik. Chce zachovat památku pro příští generace, dále chce sjednotit majetek, protože město vlastní i zámeckou zahradu, a také strategie. „V současné době investujeme do centra města. Opravují se domy na náměstí, bude se opravovat celé náměstí příští rok, takže nám to zapadá do koncepce strategie rekonstrukce centra Postoloprt,“ dodal starosta.

Čas i vandalové ponechali městu zámek, který je podle odhadce majetku opotřeben z 82 procent. Italové dělali jen zabezpečovací práce, jinak se o objekt podle starosty nestarali a ani ho neobývali. V zámku se tak usídlili narkomani a bezdomovci. V každé místnosti byla původne kachlová kamna, dnes po nich zbyly jen začouzené zdi. Vytrhané jsou kameníkem do hladka opracované podlahy, okolo schodů nezůstalo ani kované zábradlí. Okna s okenicemi leží v lepším případě vymlácená mezi sutí a hromadami odpadků. Že zámek někdo obýval, připomínají matrace rozházené v některých místnostech, u nich jsou krabičky od cigaret, staré oblečení či lahve od alkoholu.

„Důležité je zabezpečit střechu a zabezpečit objekt, aby dál nechátral,“ uvedl starosta. Rekonstrukce celé budovy podle něj může stát při dnešních cenách i více než 600 milionů korun. Teď může město čerpat prostředky z rozpočtu, úvěru či od ministerstva kultury. V případě ministerstva jde však podle Pištory o velmi malé finanční prostředky, proto radnice uvažuje o získání financí z norských fondů. Čeká také, že stát vyhlásí dotace,z nichž bude možné získat více peněz.

K získání jakékoli dotace potřebuje město studii proveditelnosti, z té poté vyplyne, k jakým účelům bude objekt sloužit. Pištora řekl, že si umí představit využití zámku pro bydlení, odbory městského úřadu nebo pro příspěvkové organizace. Už příští víkend, 7. listopadu ve 14:00, si budou moct zámek v rámci dne otevřených dveří prohlédnout obyvatelé města.

Do současné podoby byl zámek upraven v roce 1790. Dříve měl čtyři křídla, Schwarzenbergové nechali jedno zbourat a místo něj tak příchozí vítá brána s jejich erbem. Rod užíval zámek k diplomatickým účelům a k setkávání s přáteli. Od roku 1945 vlastnil budovu stát, který v ní měl depozitář národní knihovny. V roce 2004 odkoupila od státu objekt italská společnost. (ČTK)