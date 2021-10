Dosluhující vicepremiér Hamáček oznámil na jednání předsednictva ČSSD rezignaci na funkci předsedy strany. Odstoupení avizoval už po volební prohře.

Rezignaci Hamáček oznámil hned v úvodním slově. Sociální demokracii vedl od února 2018.

Členové předsednictva by měli dnes debatovat také o přípravě mimořádném sjezdu ČSSD. Někteří se ještě před zasedáním vyslovili pro to, aby se konal co možná nejdříve.