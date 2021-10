Praha chce plošné testování školáků na covid a změnu karanténních opatření

Vedení pražského magistrátu požaduje zavedení opětovného plošného testování žáků na školách na covid-19. Zároveň chce změnit karanténní opatření pro třídy, kde se vyskytne covid, a to tak, aby děti s negativním testem nemusely zůstávat doma.

O opatřeních budou zástupci města jednat s Asociací krajů ČR, ministerstvy školství a zdravotnictví a rovněž s hygieniky. Novinářům to dnes řekl pražský radní Vít Šimral (Piráti). V Praze kvůli covidu nařídilo na dnešek a úterý ředitelské volno 40 procent základních a 60 procent středních škol.

„My se pochopitelně snažíme co nejaktivněji zajistit to, aby v průběhu zbytku roku k výpadkům ve výuce došlo co nejméně. Nákaza se tam (ve školách) bohužel šíří, protože dětská populace je nejméně proočkovaná. Je nutné si uvědomit, že školy i v letošním roce budou tím místem, kde se bude covid šířit,“ řekl Šimral. (ČTK)