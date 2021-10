Babiš se s kanceláří přestěhoval z Hrzánského paláce zpět do Strakovy akademie

Premiér Babiš, který v posledních měsících úřadoval z Hrzánského paláce na pražských Hradčanech, se vrátil zpět do kanceláří ve Strakově akademii. Informoval o tom na Twitteru spolu s fotografiemi zahrady sídla úřadu vlády, kterou stavbaři rekonstruují.

Zpátky ve Strakovce. Až se dodělá zahrada, bude to nádherné. A snad bude i nová vláda chtít stejně jako my otevřít tenhle prostor lidem. Uvidíme. Přeju hezké pondělí vám všem. pic.twitter.com/TASrU05I29 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 25, 2021

Právě ruchem doprovázejícím práce na zahradě vysvětloval, proč svou kancelář přestěhoval do další z budov vlády. Mluvčí vlády Vladimír Vořechovský ČTK řekl, že návrat byl dlouhodobě plánovaný, protože na podzim se stavební ruch zmírní.

„Zpátky ve Strakovce. Až se dodělá zahrada, bude to nádherné. A snad bude i nová vláda chtít stejně jako my otevřít tenhle prostor lidem. Uvidíme,“ uvedl Babiš na Twitteru. Zahradu naplánoval revitalizovat do poloviny příštího toku tak, aby byla připravena pro reprezentaci českého předsednictví EU. (ČTK)