Předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan nesouhlasí se slovy senátora Zdeňka Hraby, že by Piráti měli dostat jen jedno křeslo ve vládě. Zároveň ho požádal, aby nechal komunikovat oficiální tým.

„Je to jeho individuální názor, který není v souladu s oficiálním postojem předsednictva STAN,“ řekl Deníku N Rakušan. Zopakoval, že společně s Piráty jednají o vstupu do vlády.

Předseda Starostů má pocit, že po volbách zaznělo mnoho nešťastných výroků pod vlivem emocí a padaly na obou stranách. „Kolegu Hrabu jsem požádal, abychom nechali v této době hovořit jen oficiální vyjednávací tým STAN,“ uzavřel Rakušan.

Podobný názor jako on má i další člen vyjednávacího týmu Petr Gazdík. V Deníku N zdůraznil, že Piráti rozhodně dostanou více, než jen jedno křeslo.

Hraba v neděli na CNN Prima News řekl, že „nehoří láskou k Pirátům“ a navíc by měli mít obsazení ve vládě adekvátní volebnímu výsledku. „Nemyslím si, že by to mělo být napůl se Starosty. Záleží, kdo se na jaké ministerstvo cítí. Jakákoliv vláda to bude mít těžké. I jedno pro Piráty je dost,“ shrnul v neděli na CNN Prima News Hraba.