V newyorském Brooklynu lidé protestují před stadionem Barclay’s Center. Nesouhlasí s tím, že basketbalista Kyrie Irving z týmu Brooklyn Nets nesmí hrát, neboť není očkovaný. Video ukazuje moment, kdy fanoušci prorazili bezpečnostní zátarasy. (NBC)

Protesters outside the Barclay’s Center in Brooklyn against unvaccinated Kyrie Irving not being permitted to play, have now broken through the security barricades outside the arena. pic.twitter.com/1fmpjNvFoK

