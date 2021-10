Senátor Zdeněk Hraba (STAN) zpochybnil platnost předvolební dohody s Piráty. „Smlouva je smlouva, ale karty rozdali voliči,“ podotkl na Twitteru. Doplnil tím svá slova z nedělní Partie, že Piráti by měli obsadit maximálně jedno ministerstvo.

„Mimochodem stovky let platí Clausula rebus sic stantibus, tedy že smlouvy platí za předpokladu, že věci zůstanou, jak jsou. A já myslím, že volič výsledkem voleb podmínky dost změnil,“ doplnil v tweetu senátor.

Předvolební smlouva mezi oběma stranami počítala s rozdělení ministerstev v poměru 1:2,5 ve prospěch Pirátů. Ti však poté co ve volbách získali jen čtyři poslanecké mandáty, budou mít v případné vládě (pokud budou její součástí) menší zastoupení než Starostové. Ti podle dřívějších informací Deníku N chtějí pro Piráty dva posty.

„Je veřejným tajemstvím, že láskou k Pirátům nehořím. Nevím, jakou budou mít roli při vyjednávání vlády, ale mělo by to být adekvátní k jejich volebnímu výsledku. Nemyslím si, že by to mělo být napůl se Starosty. Záleží, kdo se na jaké ministerstvo cítí. Jakákoliv vláda to bude mít těžké. I jedno pro Piráty je dost,“ řekl dnes na Primě Hraba.