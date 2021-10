„Co se týče schodku státního rozpočtu, ambice nové vlády je dosáhnout úspor kolem 100 miliard korun,“ řekl Jan Skopeček (ODS). Šéf koaliční strany (STAN) Vít Rakušan už ale dříve uvedl, že takové úspory jsou ale nereálné.

„Jsou to třesky, plesky, to je nereálné číslo,“ reagovala v pořadu Partie Terezie Tomákové šéfka státní kasy Alena Schillerová, podle které jsou možné úspory v řádu jednotek miliard. „Jinak snížíte platy ve veřejném sektoru, snížíte důchody. To je cesta do pekel.“