České úřady nebudou ruským turistům uznávat očkování vakcínou Sputnik V. Rusko požadovalo, aby po příjezdu do Česka nemuseli ruští turisté do karantény. To ale Česko odmítlo. (iRozhlas)

„Nemají evropský covid pas. Je to nastavené tak, že se neuznávají konkrétní vakcíny, ale evropský certifikát. Vakcína Sputnik není uznávaná Evropskou unií,“ uvedl iRozhlasu mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.