Způsob odchodu spojeneckých vojsk z Afghánistánu vnímá bývalý vysoký představitel NATO i české armády Petr Pavel velice negativně. Nepochybuje ale o tom, že se aliance z afghánské zkušenosti poučí.

Pavel to řekl v rozhovoru ČTK. Odchod koaličních vojáků z Afghánistánu podle Pavla nepůsobil dobře na partnery Severoatlantické aliance a jejím odpůrcům nabídl mnoho argumentů. „I na naše obyvatele působil spíše jako úprk než jako organizovaný odchod,“ poznamenal.

Je ale přesvědčen o sebereflexi NATO. „Nepochybně povede k přehodnocení toho, jak vlastně přistupovat k podobným misím, abychom vždycky měli ujasněno, čeho chceme dosáhnout a pak se toho drželi,“ řekl. NATO podle něj musí mít předem zanalyzováno, jaké jsou předpoklady pro úspěch. Aliance by neměla podléhat iluzím, že může dosáhnout něčeho, co se dá zrealizovat těžko.

„Jedna strana mince je, že jsme si tak trochu všichni oddechli, že mise skončila, druhá je, co to způsobí a jak dlouho nás budou ovlivňovat důsledky toho rozhodnutí,“ poznamenal.

Západní země podle Pavla obecně věří v sílu myšlenek demokracie a žijou víc v naději než v přesvědčení, že demokracie je stejně atraktivní i pro ostatní. Myslí si proto, že demokracie v destabilizovaných nebo zničených státech sama vytvoří dostatečný základ pro nové uspořádání a místní lidé budou tuto cestu podporovat. „Bohužel zkušenost v Afghánistánu nám ukázala, že kulturní, sociální a historické podmínky se prostě nedají jen tak přepsat nebo ignorovat,“ podotkl. Poukázal na to, že konflikty v Afghánistánu trvají již dlouho, země navíc nemá tradici centrálního řízení.

Západ doufal, že vznikne pocit afghánské identity, za kterou budou tamní bezpečnostní složky ochotny bojovat. Podle Pavla ale byla tato identita držena pohromadě jen penězi mezinárodního společenství. „V okamžiku, kdy padlo rozhodnutí a datum, ke kterému tam zdroje a ochrana přestanou proudit, tak se zhroutil i konstrukt afghánské identity,“ řekl. Afghánské bezpečnostní síly poté necítily potřebu zemi bránit, i když formálně byly na tento úkol dobře připraveny.

„To by mělo být pro nás do budoucna významným poučením, že takovým způsobem se skutečně nedá dosáhnout cíle, který jsme sledovali. Řešení by mělo vždycky vycházet z místních podmínek a z místních řešení a nemělo by být importováno, protože tím pádem je vnímáno jako cizí prvek,“ dodal. (ČTK)