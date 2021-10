Baldwin: Byla to tragická nehoda, pláču s jejím mužem a synem

Herec Alec Baldwin poprvé veřejně promluvil o okolnostech, za nichž zastřelil filmovou pistolí kameramanku Halynu Hatchinsovou a postřelil režiséra filmu Rust, který natáčí. „Neexistují slova, která by mohla vyjádřit můj šok a smutek,“ napsal.

„Byla to tragická nehoda, která vzala život Halyně Hutchinsové, manželce, matce a naší hluboce uznávané kolegyni. Plně spolupracuju s policií na zjištění, jak se taková tragédie mohla stát. Jsem v kontaktu s jejím mužem a nabídl jsem mu i jejich rodině mou podporu. Mám zlomené srdce za něj i jejich syna a všechny, kdo znali a milovali Halynu,“ napsal na svůj twitterový účet.

Podle vyjádření médií manžel Hutchinsové velmi ocenil přístup Baldwina k celé události. Zatím za nezjištěných okolností Baldwin vystřelil z pistole, která sloužila jako rekvizita pro natáčení, a v níž byly ostré náboje, které tam být neměly.

Hutchinsová zraněním podlehla, režisér Joel Souza je zraněný. Baldwin je producentem filmu.

Na několika snímcích z natáčení je herec vidět zhroucený.

Alec Baldwin appeared devastated outside of the Santa Fe County Sheriff's Office after being questioned by police. Baldwin reportedly fired a prop gun, which killed cinematographer Halyna Hutchins and wounded director Joel Souza, on the film set of "Rust." https://t.co/NgqlC5Oxyv pic.twitter.com/zwjGgUO7Ua

— Action News 5 (@WMCActionNews5) October 22, 2021