Výbuch a požár v prachárně na jihu Ruska si vyžádal 16 lidských životů

Aktualizace: Nejméně 16 lidí přišlo o život a deset dalších utrpělo zranění při explozi a následném požáru ve výrobně střelného prachu na jihu evropské části Ruska. Jedna osoba je zatím nezvěstná.

Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na sdělení ministerstva pro mimořádné události a mluvčí oblastní záchranné služby.

Informace o neštěstí, které se odehrálo v městečku Lesnoj v Rjazaňské oblasti, se od začátku rozcházely. Postupně rostl počet zraněných i mrtvých. Ministerstva pro mimořádné události původně sdělilo, že zemřelo sedm lidí a deset utrpělo zranění, z toho jeden postižený vážná. Mimo to nebyl znám osud devíti osob. Hasiči po zlikvidování požáru z trosek zcela zničené budovy postupně vyprostili těla obětí a úřady oznámily, že zemřelo 16 lidí.

Kromě toho byl do popáleninového centra v oblastní metropoli Rjazani přepraven muž s popáleninami na 80 procentech povrchu těla, který pak vážnému postižení podlehl. Nicméně následně se ukázalo, že byla nalezena těla „jen“ 15 obětí a že jeden člověk je stále pohřešován. Pokud by se tedy potvrdilo, že i on zahynul, bylo by obětí 17.

Podle ministerstva pro mimořádné situace neštěstí v dílně vyrábějící střelný prach závodu Elastik v Rjazaňské oblasti zavinilo „narušení technologického procesu“.

Zdroj agentury TASS z ruského vojensko-průmyslového komplexu později uvedl, že dotyčný provoz patřil soukromé společnosti a nacházel se v areálu závodu na výrobu syntetických vláken Elastik, který je už přibližně deset let v úpadku a nefunguje.

Jiný zdroj z pohotovostních služeb agentuře upřesnil, že se jedná o společnost s ručením omezeným Razrjad. Ta se podle svých webových stránek zabývá využíváním munice a jejích součástí, výrobou, skladováním a distribucí průmyslových výbušnin, prováděním prací s využitím informací tvořících státní tajemství a přepravou nebezpečných výrobních zařízení. (ČTK)