PSAS postupně obnovují provoz malešické spalovny, kterou poškodil požár

Městská společnost Pražské služby (PSAS) postupně obnovuje po středečním požáru provoz malešické spalovny. Komunální odpad ale zatím dál sváží do jiných zařízení v okolí Prahy. Jak dlouho to bude dělat, se dosud přesně neví.

ČTK to dnes řekl mluvčí PSAS Radim Mana. Oheň ve spalovně ve středu poškodil dvě linky ze čtyř.

„Linky by měly postupně najíždět, pracujeme na tom. Kdy přesně to ale bude, v tuto chvíli přesně neodhadneme. Máme před sebou víkend, kdy je odpadu méně,“ řekl Mana a doplnil, že vzhledem situaci služby zatím pokračují ve svozu komunálního odpadu do jiných zařízení. Putuje na jiná tzv. koncová zařízení v okolí Prahy. V pondělí by se měla celou situací podle mluvčího zabývat rada hlavního města. (ČTK)