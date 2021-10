Novou rektorkou Univerzity Karlovy bude lékařka Milena Králíčková

Univerzita Karlova bude mít od února novou rektorku. Akademický senát si zvolil do čela školy lékařku Milenu Králíčkovou hned v prvním kole. Získala 55 hlasů, její soupeř historik Michal Stehlík 14.

Prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková na konferenci Univerzity Karlovy. Foto: ČTK

Funkce by se Králíčková měla ujmout v únoru 2022 a školu by měla vést do roku 2026. Nová rektorka ve vedení univerzity vystřídá Tomáše Zimu.

Králíčková ve volbě porazila jediného protikandidáta, kterým byl bývalý děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík.

Co nabízí nejstarší a největší české univerzitě, vysvětlovala nová rektorka minulý týden na diskusi s akademiky.