Členové kanceláře prezidenta a Vondráček porušili při návštěvě Zemana pravidla nemocnice

Členové kanceláře prezidenta a předseda Sněmovny Radek Vondráček porušili pravidla nemocnice, když u prezidenta na JIP neměl nikdo z návštěvníků včetně kancléře Vratislava Mynáře respirátory. Deníku N to potvrdila mluvčí UVN Jitka Zinke.

„Při návštěvě u prezidenta musí mít návštěva respirátory. Jsou to naše pravidla, máme to na webových stránkách. My jsme je upozornili u vstupu, ale to je vše, co můžeme dělat, upozorňovat a upozorňovat,“ řekla Zinke.

„U vstupu do prezidentova pokoje k tomu ale z pochopitelných důvodů už nedošlo, protože tam šel pan Vondráček s panem kancléřem Mynářem a náš personál tam nebyl,“ dodala Zinke.