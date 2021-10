STAN nominoval do vedení sněmovny poslankyni Věru Kovářovou

Starostové a nezávislí nominovali do vedení sněmovny poslankyni Věru Kovářovou. Nové vedení Poslanecké sněmovny by měli poslanci zvolit na ustavující schůzi 8. listopadu 2021.

„Nominace Věry Kovářové do vedení sněmovny je logická, protože je to zkušená poslankyně, která ze svého desetiletého působení už zná jednací řád i legislativní procedury nazpaměť. Kolegové napříč stranickým spektrem ji vždy cenili za vysoké pracovní nasazení i schopnost nalézt konsenzus. A to jsou vhodné vlastnosti, kterými by měla osoba ve vedení ústavní instituce disponovat. Proto jsme přesvědčeni, že bude právě Věra Kovářová naše hnutí na této úrovni důstojně reprezentovat,“ zdůvodnil volbu předseda poslaneckého klubu a 1. místopředseda hnutí STAN Jan Farský.