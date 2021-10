Jižní Korea poprvé vyslala do vesmíru vlastní raketu

Jižní Korea dnes pokusně vypustila do vesmíru svou první raketu, kterou vyrobila bez cizí pomoci. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na záběry jihokorejské televize.

Třístupňová nosná raketa KSLV-II, známá také jako Nuri, odstartovala krátce po 17:00 místního času (10:00 SELČ) z vesmírného střediska Naro na jihu země. Raketa má dopravit maketu satelitu o hmotnosti 1,5 tuny na oběžnou dráhu ve výšce 600 až 800 kilometrů nad Zemí. Start byl původně plánován o hodinu dřív, podle expertů byl ale pozdržen kvůli kontrole ventilů, napsala agentura Reuters.

Vypouštění raket je na Korejském poloostrově dlouhodobě citlivou otázkou. Severní Korea čelí obviněním, že pod rouškou vynášení družic na orbitu testuje technologie pro mezikontinentální balistické střely, které by mohly v budoucnu nést jaderné hlavice. Jižní Korea do budoucna plánuje vypustit sérii vojenských satelitů, její odborníci ale odmítají, že by raketa Nuri byla sama o sobě použitelná jako zbraň.

Jižní Korea vypustila poslední obdobnou raketu v roce 2013 po řadě odkladů a několika neúspěšných testech. Raketa KSLV-I, která vznikla ve spolupráci s Ruskem, tehdy úspěšně vynesla družici na oběžnou dráhu kolem země. Jihokorejský vesmírný program se chce nyní podle Reuters zaměřit na vypouštění pozorovacích, navigačních a komunikačních satelitů. Do roku 2030 hodlá Jižní Korea vyslat vlastní sondu k Měsíci. (ČTK)