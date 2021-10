Působení Vratislava Mynáře na Hradě provázejí lži od samého počátku nástupu do funkce až do současnosti. Klíčem k pochopení jeho jednání může být i to, jak se vlastně k Zemanovi před lety dostal.

Podle Šloufa, který Mynáře k Zemanovi přivedl, nezvládal svoji funkci od samého počátku. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N