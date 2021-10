Japonská gymnastka a olympionička Hitomi Hatakedová si vážně zranila páteř. Stalo se to při včerejším tréninku během mistrovství světa, kdy 21letá atletka spadla z bradel. Teď je v nemocnici, její stav je stabilizovaný. (Reuters)

Hatakeda Hitomi (JPN) on uneven bars during podium training at the 2021 World Championships in Kitakyushu, Japan.#JPNWorlds21 pic.twitter.com/4gOP7njBqf

— GymCastic (@GymCastic) October 17, 2021