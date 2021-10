Bílý dům zveřejnil některé detaily očkování dětí proti covidu-19

Bílý dům dnes zveřejnil některé detaily očkování proti covidu-19 dětí ve věku 5 až 11 let, které by mohlo začít na začátku listopadu. Americká administrativa nyní čeká na posouzení očkovacího preparátu ze strany amerických regulačních úřadů.

Distribuovat vakcíny pro děti chce začít několika málo hodin po schválení, uvedla agentura AP. Očkovat by se mělo u lékařů, v lékárnách i na školách.

V současnosti posuzují vakcínu Pfizer pro děti ve věku 5 až 11 let Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Jejich stanovisko by mělo být známo na začátku listopadu.

Podle koordinátora Bílého domu pro boj s pandemií Jeffa Zientse distribuce vakcíny začne několik hodin poté, co bude schválena. Očkování dětí do 11 let by mělo začít do několika dnů od schválení. V USA se bude moci nechat naočkovat až 28 milionů dětí.

Velký nápor a zájem o vakcínu očekávají dětští lékaři. Domnívají se, že rodiny budou chtít naočkovat své děti před vánočními svátky. Aby to stihly, musí si pro vakcínu dojít na začátku listopadu. Mezi oběma dávkami je totiž alespoň třítýdenní odstup a imunita se rozvine úplně až po dvou týdnech po druhé dávce.

U dětí je méně častý těžký průběh nemoci covid-19. Od začátku pandemie se koronavirem nakazilo v USA zhruba šest milionů lidí mladších 18 let, v souvislosti s nemocí covid-19 jich zemřelo nejméně 637. Podle vládního experta Anthonyho Fauciho očkování dětí může vést k zlepšení epidemiologické situace. „Pokud se nám podaří naočkovat drtivou většinu těchto 28 milionů dětí, tak si myslím, že to výrazně přispěje k snížení šíření nákazy,“ uvedl Fauci.

Doteď se v USA mohou naočkovat proti covidu-19 lidi ve věku 12 a více let. Plně naočkováno je zhruba 190 milionů Američanů, což je 57,5 procenta celé populace. Mezi jednotlivými americkými státy však jsou výrazné rozdíly v proočkovanosti. (ČTK)