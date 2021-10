Zemřel Kunderův dvorní překladatel do francouzštiny François Hirsch

Zemřel dvorní překladatel spisovatele Milana Kundery do francouzštiny François Hirsch, bylo mu 95 let. Českého spisovatele francouzským čtenářům poprvé přiblížil v roce 1970 překladem Směšných lásek.

Hirschova práce na překladech z češtiny skončila, když Kundera, žijící ve Francii, začal sám psát ve francouzštině. Hirsch překládal také díla amerického spisovatele Cormaca McCarthyho, píše Le Monde.

François Hirsch do 80. let používal umělecký pseudonym François Kérel. Jeho zásluhou vyšly ve francouzštině Kunderovy knihy v kvalitních překladech, které věrně odpovídají stylistice originálu. Jako první Kunderova kniha ve Francii vyšel Žert, autor překladu se ale značně vzdálil originálu, přidával vzletné metafory a román přepisoval podle vlastních představ. Milan Kundera na to náhodou přišel v roce 1979 a několik měsíců pracovat na revizi překladu. Naopak s Hirschovou prací byl velmi spokojen.

François Hirsch se narodil do dobře zajištěné a asimilované židovské rodiny. Už od dětství měl problémy se zrakem, což podle jeho dcery vysvětluje jeho představivost a jedinečnost. Hirschův otec zemřel v koncentračním táboře, François s matkou utekl a přes zatčení gestapem nakonec druhou světovou válku přežil.

Vedle překladů se věnoval vlastní poezii. Začal studoval práva, ale později se zaměřil na jazyky, zejména na ruštinu a češtinu. V roce 1965 uspěl v konkurzu a stal se překladatelem pro OSN a zároveň se nadále věnoval literárním překladům.

Nedávno, ve svých 95 letech, dokončil překlad sbírky Praha s prsty deště Vítězslava Nezvala, oblíbeného básníka Milana Kundery. Hirschův překlad vyjde ve Francii v lednu příštího roku.

François Hirsch zemřel 12. října ve městě Carcassone na jihu Francie. (ČTK)