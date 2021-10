Stovky odpůrců očkování demonstrovaly v Sofii

Stovky odpůrců očkování demonstrovaly dnes v Sofii proti rozhodnutí, podle kterého se Bulhaři od čtvrtka budou muset při vstupu do restaurací, divadel, nákupních center a dalších uzavřených veřejných prostor prokazovat zdravotním osvědčením.

V něm se uvádí, zda byli očkováni proti covidu-19, testováni s negativním výsledkem, anebo se nedávno uzdravili z covidu-19. K protestu se přidali i někteří političtí předáci, uvedla agentura Reuters.

O opatření rozhodl v úterý úřadující ministr zdravotnictví ve snaze zastavit v nejméně proočkované zemi Evropské unie nárůst případů nákazy koronavirem, který způsobuje onemocnění covid-19, a s tím souvisejících úmrtí. Zdravotní průkaz bude vyžadován také od zdravotníků a personálu pečovatelských domovů. V Bulharsku je očkována jen necelá čtvrtina dospělé populace.

Ohlášené opatření narazilo na nesouhlas podniků a i některých politiků, kteří už zohledňují třetí parlamentní volby v letošním roce, vyhlášené na 14. listopad.

Zatímco někteří majitelé restaurací a manažeři hotelů a divadel uvedli, že opatření budou bojkotovat, stovky Bulharů přispěchaly do očkovacích středisek, aby si osvědčení zajistily.

Demonstranti tvrdí, že dané rozhodnutí pošlapává jejich svobody a jde o nástroj, jak „zadními vrátky“ donutit lidi, aby se nechali očkovat. Demonstrace se konaly i v několika dalších městech.

„Očkování by mělo být čistě dobrovolné. Zítra by mnoho lidí nemohlo přijít do práce,“ řekl Kostadin Kostadinov, zapřisáhlý odpůrce očkování proti covidu-19 a vůdce nacionalistické strany, která se nedostala do parlamentu.

Jak středopravá strana GERB, která v předvolebních průzkumech vede před soupeři, tak socialisté, kteří podle průzkumů následují jako druzí, také kritizují zdravotní průkazy. Stejně jako demonstranty vyzvaly k odstoupení úřadujícího ministra zdravotnictví, kterého jmenoval prezident poté, co po červencových volbách se nepodařilo vytvořit novou vládu.

Mnoho analytiků přičítá nízkou úroveň očkování dezinformacím a protichůdným tvrzením politiků a expertů za politické krize, ale také nedostatku důvěry v úřady, což je dědictví z komunistické éry.

„Počet nově nakažených i úmrtí stoupá, což nás nutí přijmout dodatečná opatření,“ vysvětloval v úterý své rozhodnutí úřadující ministr zdravotnictví Stojčo Kacarov. Příslušné zdravotní osvědčení může být podle něj v papírové či digitální podobě. Kacarov varoval, že pokud se nepodaří zabránit dalšímu šíření nákazy, přijdou na řadu ještě přísnější opatření a dokonce úplný lockdown. (ČTK)