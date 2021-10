Vláda zkrátila platnost PCR a antigenních testů

Od začátku listopadu bude zkrácena platnost PCR testů ze sedmi dnů na 72 hodin, rozhodla vláda. U antigenních testů se platnost zkrátí na 24 hodin. Skončí také proplácení preventivních testů. Hradit se budou testy u dětí do 18 let nebo ty, které doporučí lékař.

Proplácení bude pokračovat u dětí do 18 let, u lidí, kteří se nemohou nechat očkovat, a u lidí, kteří mají za sebou první dávku očkovací látky.

„Děti do 12 let se nově nebudou muset prokazovat OTN. Nyní to bylo pro děti do šesti let, nyní se to rozšiřuje,“ oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci.