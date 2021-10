Předseda německé centrální banky Jens Weidmann po deseti letech skončí ve funkci. Deutsche Bundesbank opustí ke konci roku na vlastní žádost, do konce druhého osmiletého mandátu mu zbývá ještě šest let. (Financial Times, DW, Politico)

#Bundesbank President Jens #Weidmann resigns from office at the end of the year, for personal reasons. See our press release: https://t.co/itwuOSj0XH pic.twitter.com/1ckDGspzxf

— Deutsche Bundesbank (@bundesbank) October 20, 2021