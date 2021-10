Podle premiéra Andreje Babiše by bylo vhodné odložit udělování vyznamenání 28. října, pokud není prezident Miloš Zeman ceremonie schopen. Předávat je osobně nechce, řekl na Prima CNN.

„Pokud pan prezident předávání nebude schopen a měl by to dělat pan Mynář, tak by se akce měla radši odložit,“ řekl Babiš . O blížícím se svátku více píšeme zde. (CNN Prima News)