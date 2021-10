Cenu Andreje Sacharova „Za svobodu myšlení“ udělil Evropský parlament ruskému opozičnímu předákovi Alexeji Navalnému, který je v Rusku vězněn. (Svoboda)

Russian Opposition leader @Navalny is the laureate of the 2021 #SakharovPrize for Freedom of Thought.

Mr. Putin, free Alexei #Navalny. Europe calls for his – and all other political prisoners’ – freedom.#freenavalny pic.twitter.com/txf46QNV4k

— EPP Group (@EPPGroup) October 20, 2021