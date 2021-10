Italové budou moci nově volit do Senátu už od 18 let

Italové budou moci volit své zástupce v Senátu už od 18 let, dříve si mohli senátory vybírat až po dosažení věku 25 let. Změnu ústavy dnes svým podpisem definitivně stvrdil prezident Sergio Mattarella, obě komory parlamentu ji schválily v létě.

Itálie byla jednou z posledních demokratických zemí světa, která ze zákona vyžadovala různý minimální věk pro voliče do dolní a horní komory parlamentu. Reforma se dotkne asi čtyř milionů mladých lidí mezi 18 a 24 lety, kteří dosud směli volit do Poslanecké sněmovny, ale nikoli do Senátu.

V Itálii jsou obě komory parlamentu zcela rovnocenné a voliči jejich složení vybírají ve stejném termínu. Pokud by se příští volby konaly v řádném termínu, půjdou lidé hlasovat v roce 2023. (ČTK)