UK umožní chudým uchazečům o studium podat do konce roku přihlášku zdarma

Univerzita Karlova (UK) umožní lidem v tíživé situaci, aby se na ni v případě zájmu o studium přihlásili do konce prosince zadarmo. Za podání jedné přihlášky jim odpustí poplatek 800 korun.

V tiskové zprávě o tom dnes ČTK informoval mluvčí univerzity Václav Hájek. Škola chce podle něj opatřením zjednodušit chudým lidem přístup ke studiu.

„Univerzita Karlova schválila pro ekonomicky znevýhodněné uchazeče a uchazečky opatření, díky kterému si mohou podat jednu přihlášku ke studiu zdarma. Vzhledem k tomu, že administrativní poplatek za podání přihlášky je více než 800 Kč, jedná se u nízkopříjmových rodin o poměrně významnou částku,“ uvedl Hájek. „Cílem tohoto opatření je snížit bariéry pro studium na vysoké škole i pro socioekonomicky znevýhodněné studující a umožnit studium i těm, pro které je samotné podání přihlášky finanční zátěží,“ dodal.

Zrušení poplatku mohou zájemci využít, pokud přihlášku podají do 31. prosince. Nárok na něj budou mít uchazeči o bakalářské či magisterské studium v češtině, kteří už stejný typ studia neabsolvovali. Musí prokázat, že pobírají přídavek na děti. Příjem v jejich rodině by neměl převyšovat součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Životní minimum jednotlivce je 3860 Kč, pro dospělé v rodině a pro děti je nižší. Žádosti bude UK vyhodnocovat do 31. ledna 2022.

Podle nedávné studie vědců z think-tanku IDEA je podpora nadaných chudých studentů na českých vysokých školách v mezinárodním srovnání nedostatečná. Zatímco v Česku na ni jde podle studie IDEA 1,5 procenta výdajů na terciární vzdělávání, v průměru EU je to 17,6 procenta. Většina podpory studia vysokoškoláků v ČR se rozděluje plošně bez ohledu na finanční situaci člověka. Průměrná podpora u studentů do 26 let se pohybuje mezi zhruba 2700 a 5300 korunami a nad 26 let kolem 500 korun. Výzkumníci označili systém za zastaralý. Ministerstvo školství připomnělo, že český systém na rozdíl od některých zahraničních umožňuje studovat bez poplatků. Pro zlepšení stipendií by podle předsedy České konference rektorů Martina Bareše bylo potřeba zvýšit rozpočet vysokých škol. (ČTK)