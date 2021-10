Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že svému nástupci Vlastimilu Válkovi předal podklady k řízení epidemie už ve čtvrtek. Reagoval tak na kritiku Válka, který uvedl, že se nechce nechat zatáhnout do politických debat.

„Tým ministerstva zdravotnictví je připravený dodat další data a informace hned. Naším úkolem je vyřešit epidemii. Covid nezná politickou příslušnost,“ napsal Vojtěch na svém Twitteru.

Reagoval tak na Válkův výrok pro Seznam Zprávy, kde odmítl politická jednání se stávajícím resortem.

„Už to, že premiér Babiš vzbuzuje ve veřejnosti pocit, že se nás snaží vtáhnout do debaty s odbornými komisemi, je naprostá lež. Chce nás vtáhnout do debaty s politiky ANO…Ale o čem se mám bavit s právníkem Vojtěchem, s agrobaronem Babišem?“ řekl Válek.

Na roztržku reagoval vzápětí na Twitteru i premiér Andrej Babiš. „Přestaňte nás urážet, pane Válku. My Vás zvali na Radu pro zdravotní rizika. Vybízím ke spolupráci. K debatě s odborníky. Bez politiky. Vy ale nechcete a s tím vaším AntiCovid týmem publikujete jen bezobsažné strategie. Vláda proto zítra rozhodne o dalších opatřeních, i bez vás.“