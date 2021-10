Kulhánek: do současnosti nebyl důvod Nejedlému diplomatický pas odebrat

Zemanův poradce Martin Nejedlý musí vrátit diplomatický pas. Do současnosti nebyl podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka důvod diplomatický pas poradci prezidenta odebrat, protože roky cestoval s prezidentem po světě.

„Nebyl důvod mu diplomatický pas brát. Přidělený jej měl na základě žádosti a na základě toho, že cestoval po světě s panem prezidentem,“ říká Kulhánek s tím, že ministerstvo má analýzu, z níž plyne, že podobně to funguje u poradců prezidentů i v Evropské unii.

„Mohlo se mi to líbit a nemusí, ale je to poradce prezidenta, kterého doprovázel. Nyní je ale jasné, že prezident kvůli svému zdravotnímu stavu nebude nikam cestovat a tak není potřeba, aby měl pan Nejedlý diplomatický pas, který mu dává pouze jednu jedinou pravomoc – nemusí čekat na letištích ve frontách a je to určitá prestiž ale nic víc,“ dodává ministr Kulhánek s tím, že se na odebrání pasu dohodl s premiérem Andrejem Babišem dnes ráno.

Zemanův poradce Martin Nejedlý Deníku N řekl, že diplomatický pas nepotřebuje a odevzdá jej, pokud o to bude požádán. Ministr Kulhánek mu dal na vrácení lhůtu sedmi dnů.