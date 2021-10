Ministr zahraničí Jakub Kulhánek vyzval prezidentova poradce Martina Nejedlého, aby do sedmi dnů vrátil svůj diplomatický pas. „Je nepravděpodobné, že by nyní pas využíval k původnímu účelu, tedy k doprovodu prezidenta na oficiální zahraniční cesty,“ napsal ministr s tím, že pokud svůj pas do sedmi dnů nevrátí, bude zneplatněn.