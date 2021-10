Zemanův poradce Martin Nejedlý řekl Deníku N, že diplomatický pas nepotřebuje a odevzdá jej, pokud o to bude požádán.

„Pokud mi jej chtějí odebrat, ať mi to napíšou a já jim ho odevzdám. Nikdy mi nepomohl k ničemu jinému než že, když jsem s panem prezidentem cestoval, a to na základě jeho rozhodnutí, jsem nemusel stát sám fronty na víza. Odevzdám ho, když mi to napíšou, do té doby to ale dělat nebudu,“ řekl Deníku N Nejedlý.