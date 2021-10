Začala první oficiální návštěva amerického ministra obrany Lloyda Austina na Ukrajině. Svým příjezdem do Kyjeva chce podpořit teritoriální celistvost země a pomoci Ukrajině vzdorovat ruské agresi, napsal na sociálních sítích. (nv.ua)

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021