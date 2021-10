Podmínky pro převod pravomocí prezidenta jsou podle senátní ústavní komise splněny

Podle senátní komise pro Ústavu jsou splněny podmínky podle článku 66 Ústavy pro náhradní výkon funkcí prezidenta. Organizační výbor by měl jednat se Sněmovnou, aby se shodly na usnesení, že prezident nemůže ze závažných zdravotních důvodů vykonávat svůj úřad.

Senát spolu se Sněmovnou by měl stanovit harmonogram kroků, které k přijetí usnesení, že prezident nemůže svůj úřad vykonávat, povedou. Současně by horní komora měla být první, která tak rozhodne, a to ještě před ustavením nové dolní komory.