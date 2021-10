Babiš: Kancléř Mynář by měl rezignovat

Premiér Andrej Babiš vyzval hradního kancléře Vratislava Mynáře k rezignaci. Pokud to neudělá, po aktivaci článku 66 ho chce případně odvolat sám. Aktivity kancléře jsou podle něj hlavním problémem současného dění okolo zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Celá ta situace, která tu vznikla, je neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby okamžitě rezignoval ze své funkce. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné,“ napsal předseda vlády.

K rezignaci vyzval Mynáře také lídr koalice Spolu a kandidát na premiéra Petr Fiala. „Pokud tak neučiní a vstoupí v platnost čl. 66, měl by premiér – ať už současný, nebo budoucí – kancléře odvolat,“ napsal. (red, iDNES)