Policejní vyšetřovatelé se zaměří na kancléře Vratislava Mynáře a na to, proč vodil za prezidentem návštěvy a nechal jej podepsat svolání schůze Sněmovny. A to vše poté, co věděl, že prezidentova prognóza je nejistá a není pravděpodobné, že se Zemanův stav zlepší v řádu týdnů.

Hradní kancléř Vratislav Mynář nic konkrétního k prezidentovu stavu neřekl. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N