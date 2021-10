Policisté prošetří v souvislosti se Zemanovou hospitalizací možné trestné činy proti republice

Policie začne v souvislosti s hospitalizací prezidenta Miloše Zemana prošetřovat možné trestné činy proti republice. Deníku N to řekla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

„S ohledem na nové informace, zveřejněné na tiskové konferenci Senátu, zahájí policie prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice,“ řekla mluvčí policie Rendlová.

Na tiskové konferenci předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) řekl na základě informací Ústřední vojenské nemocnice, že prezident není v současnosti schopen výkonu svých pracovních činností. Zemanova prognóza je nejasná a návrat do práce v příštích týdnech je nejasný.

Vystrčil poukázal i na to, že kancléř Mynář věděl, že prezidentova prognóza není dobrá, a přesto den poté, co se to dozvěděl, přivedl do nemocnice k prezidentovi předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), před kterým měl prezident podepsat svolání Sněmovny na 8. listopadu.