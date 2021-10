Podle německého ministra zdravotnictví Jense Spahna není v současné situaci nutné, aby parlament prodloužil v zemi celostátní stav epidemické nouze. Spahn to řekl při jednání s ministry zdravotnictví zemských zemí.

Informaci potvrdil mluvčí ministerstva. Pokud parlament nouzový stav do konce listopadu neprodlouží, tak opatření vyprší, uvedla agentura DPA.

Celostátní stav epidemické nouze parlament poprvé schválil v březnu loňského roku a pak ho několikrát obnovil. Naposledy se tak stalo na konci srpna. Tehdy poslanci schválili prodloužení o tři měsíce.

Spahn poukázal, že podle Institutu Roberta Kocha je nyní riziko nákazy pro lidi, kteří mají očkování proti covidu-19, mírné. Nízká je také zátěž v nemocnicích a tempo očkování příznivé.

Podle DPA však zůstávají otevřené otázky, co by neprodloužení stavu nouze způsobilo. Někteří politici se obávají, aby vypršení stavu nouze neznamenalo konec všech pandemických opatření. Podle odborníka na zdravotnictví sociálních demokratů (SPD) Karla Lauterbacha je pravděpodobné, že opatření jako povinnost nosit roušku v hromadné dopravě by zavedly jednotlivé spolkové země. Bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek se domnívá, že by bylo lepší, aby v Německu platil jednotný právní rámec pro zavádění pandemických opatření.

Podle stanice Deutsche Welle mají spolková vláda i jednotlivé spolkové země díky stavu nouze rozsáhlejší pravomoce při vyhlašování pandemických opatření či nákupu vakcín proti covidu-19. V jeho rámci mohly například zavést zákaz nočního vycházení. (ČTK)