Vláda se shodla na dočasném zrušení DPH u energií

Vláda se dnes shodla na dočasném zrušení daně z přidané hodnoty u energií. Týkat se má výdajů za elektřinu v průběhu října a listopadu. Ministryně Alena Schillerová o tom má jednat s Evropskou komisí.

„Toto řešení tak bude znamenat rychlé a dočasné řešení, které fakticky odstraní DPH všem domácnostem a neplátcům DPH pro měsíce listopad a prosinec 2021,“ uvedlo Ministerstvo financí na svých stránkách. Ministryně Schillerová DPH dočasně odpustí bez schválení Evropské komise, s Bruselem pak bude jednat o delším zrušení DPH na energie.

Vláda chce rovněž zrušit poplatky za obnovitelné zdroje energií, a to do spotřeby tří megawatthodin. Maximálně se bude jednat o 1500 korun za rok. „Pokud na to byla někdy vhodná doba, je to nyní,“ uvedl k rušení DPH vicepremiér Karel Havlíček.

Ministryně financí rovněž znovu zrušila DPH u roušek a respirátorů.