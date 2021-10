Americký ministr obrany navštíví Ukrajinu, Kreml varuje před jejím vstupem do NATO

Vstup Ukrajiny do NATO by byl pro Rusko tím „nejhorším scénářem“, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj by tím Západ překročil „červenou linii“ a donutil by Rusko k „aktivním krokům vedoucím k zajištění vlastní bezpečnosti“.

Ze strany Kremlu nejde o první podobné vyjádření, před vstupem Ukrajiny do NATO varuje opakovaně. Současné prohlášení je však výrazně ostré patrně i v kontextu cesty amerického ministra obrany do Evropy. Lloyd Austin má v plánu navštívit Gruzii, Ukrajinu, Rumunsku a zúčastnit se setkání NATO v Bruselu. (Dožď, U.S. Department of Defense)