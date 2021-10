Babiš tvrdí, že mu prezident Zeman před převozem do nemocnice slíbil dva pokusy na sestavení vlády

Premiér Andrej Babiš ve svém videu Čau lidi tvrdí, že mu prezident Miloš Zeman při posledním nedělní setkání řekl: „Andreji, já ti dám dva pokusy.“ Využít je nechce. Zeman byl bezprostředně po schůzce převezen do nemocnice, podle záběrů v bezvládném stavu.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Šel do nemocnice a já jsem to nechtěl moc řešit,“ doplnil premiér, který prý akceptuje sněmovní většinu koalic, jež jednají o sestavení nové vlády.

Babiš zároveň slíbil, že podle ústavy podá demisi po ustavující schůzi Sněmovny, která začne 8. listopadu. Odsoudil zároveň žádost předsedy Senátu Miloše Vystrčila o informace o zdravotním stavu prezidenta.

Hned na začátku svého pravidelného videoblogu se obrátil na voliče stran, které se kvůli nedosažení pětiprocentní hranice do Sněmovny nedostanou. „Vy, kteří jste volili ČSSD nebo kteří jste volili KSČM nebo Přísahu, vy, kteří jste volili a vaši favoriti se nedostali do Sněmovny, tak chci vám říct, že vaše hlasy nepropadly. Já jsem tady pro vás. Já budu váš hlas ve Sněmovně. Na to se můžete spolehnout,“ řekl Babiš.

Výsledek voleb označil za „podvod na voličích“. Zároveň kritizoval nový volební zákon. Původní verze by přitom hnutí ANO přinesla více hlasů.

Kauzu Pandora Papers označil za „podraz“. Zároveň ji označil za načasovanou. „Kdo dal ten globální deadline? Soros nebo Bakala?“ pochyboval Babiš o projektu, do kterého se zapojili novináři z celého světa.